    Ultim’ora, questi gli impegni di Champions del Napoli, inizio e fine con le due squadre inglesi, questo il calendario

    Scritto da:
    Salvatore Borghese
    -

    Ora sono anche ufficiali le date degli impegni del Napoli in Champions League. La UEFA infatti ha ufficializzato le date e gli orari per la fase a gironi della prossima Champions . Di seguito il calendario delle partite degli azzurri

    • Manchester City – Napoli 18/09/2025 alle ore 21
    • Napoli-Sporting Lisbona 1/10/2025 alle ore 21
    • PSV-Napoli 21/10/2025 alle ore 21
    • Napoli-Eintracht Francoforte 4/11/2025 alle ore 18:45
    • Napoli-Qarabag 25/11/2025 alle ore 21
    • Benfica-Napoli 10/12/2025 alle ore 21
    • Copenaghen-Napoli 20/01/2026 alle ore 21
    • Napoli-Chelsea 28/01/2026 alle ore 21
    Articolo precedenteIl Mattino – Manna vuole regalare un altro acquisto al Napoli, nel mirino ci sono due centrocampisti
    Articolo successivoCaputo: “Cagliari più roccioso del Sassuolo. Su Lucca…”

    ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE