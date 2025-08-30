Ora sono anche ufficiali le date degli impegni del Napoli in Champions League. La UEFA infatti ha ufficializzato le date e gli orari per la fase a gironi della prossima Champions . Di seguito il calendario delle partite degli azzurri

Manchester City – Napoli 18/09/2025 alle ore 21

Napoli-Sporting Lisbona 1/10/2025 alle ore 21

PSV-Napoli 21/10/2025 alle ore 21

Napoli-Eintracht Francoforte 4/11/2025 alle ore 18:45

Napoli-Qarabag 25/11/2025 alle ore 21

Benfica-Napoli 10/12/2025 alle ore 21

Copenaghen-Napoli 20/01/2026 alle ore 21

Napoli-Chelsea 28/01/2026 alle ore 21