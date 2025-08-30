Il giornalista e esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento sul mercato del Napoli attraverso il suo profilo X. Secondo quanto riportato, l’intesa tra Manchester United e Napoli per Rasmus Højlund è stata raggiunta martedì: il trasferimento prevede un prestito da 6 milioni di euro, con un’opzione di riscatto fissata a 44 milioni di euro che diventerà obbligatoria. Højlund ha già dato il suo via libera, definendo anche i termini economici con l’agente. La volontà del giocatore è chiara: vuole trasferirsi al Napoli, senza possibilità di rimanere allo United. Restano solo alcuni dettagli da sistemare e presto tutto sarà ufficiale. Di seguito il post dell’esperto:

🚨 The agreement between Man United and Napoli for Rasmus Højlund is done since Tuesday: €6m loan, €44m buy option clause to become mandatory.



Højlund has already accepted, agent fees agreed, he wants Napoli. No chance to stay at United.



Small details… then, here we go. 🔜 pic.twitter.com/G9bKEnLOMe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025