Napoli – Cagliari: le formazioni ufficiali. Novità sulla sinistra

Stasera alle 20:45 ci sarà la seconda giornata di campionato che vedrà il Napoli affrontare il Cagliari contro cui aveva terminato il campionato scorso anno con un 2-0 che ha regalato ai partenopei il quarto scudetto.

Oggi sarà anche la prima di Kevin De Bruyne davanti ai propri tifosi ma anche la prima in casa di Lucca, Beukema, Lang e tutti i nuovi arrivati.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra, Obert, Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito All. Fabio Pisacane