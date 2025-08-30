Meret in conferenza: “Atteggiamento giusto, siamo un grande gruppo. Sui nuovi arrivati…”

“Ci abbiamo provato fino alla fine, sapevamo che non sarebbe stato facile perché il Cagliari si chiudeva molto bene. Abbiamo avuto un grande atteggiamento e siamo stati premiati”.

“Stiamo lavorando molto sul possesso palla e sulla costruzione. Oggi c’era il forte rischio di subire ripartenze, ma siamo stati molto attenti nel non concedere nulla al Cagliari”.

“Oggi abbiamo riempito poco l’area di rigore, spesso c’era solo Lucca contro tutta la difesa del Cagliari. Dobbiamo lavorare più su questo aspetto”.

“La condizione fisica è molto buona, abbiamo avuto sempre noi la palla. Dal punto di vista qualitativo dobbiamo migliorare. Ci sono tanti ragazzi nuovi che si stanno integrando e dobbiamo avere pazienza. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa quello che vuole e bisogna continuare a lavorare!”

“Elmas ci darà tanto anche perché è un grande uomo spogliatoio, sono sicuro che sarà molto importante in questa stagione. Anche gli altri si stanno inserendo alla grande, c’è un grande spirito di squadra”.