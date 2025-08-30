L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha approfondito l’affare Rasmus Hojlund al Napoli, evidenziando gli ultimi dettagli della trattativa. Per il quotidiano, l’ultimo ostacolo da superare riguarda i controlli legali, con gli avvocati del giocatore impegnati a esaminare le 36 pagine del contratto. Questo processo, tipico della gestione De Laurentiis, sembra ormai a un passo dalla conclusione. Nonostante una negoziazione durata circa due settimane, si è riusciti a definire tutti gli aspetti principali dell’accordo. Adesso si attende solo l’approvazione definitiva da parte dello staff legale del calciatore danese, che è alle prese con la scrupolosa revisione delle clausole contrattuali. Questa procedura rispecchia la meticolosità della società partenopea, da sempre contraddistinta da una particolare attenzione in queste fasi cruciali.