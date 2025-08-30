    GdS – Per l’affare Hojlund manca solo da superare i controlli legali degli avvocati, e poi ci sarà il via libera

    Scritto da:
    Salvatore Borghese
    -

    L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha approfondito l’affare Rasmus Hojlund al Napoli, evidenziando gli ultimi dettagli della trattativa. Per il quotidiano, l’ultimo ostacolo da superare riguarda i controlli legali, con gli avvocati del giocatore impegnati a esaminare le 36 pagine del contratto. Questo processo, tipico della gestione De Laurentiis, sembra ormai a un passo dalla conclusione. Nonostante una negoziazione durata circa due settimane, si è riusciti a definire tutti gli aspetti principali dell’accordo. Adesso si attende solo l’approvazione definitiva da parte dello staff legale del calciatore danese, che è alle prese con la scrupolosa revisione delle clausole contrattuali. Questa procedura rispecchia la meticolosità della società partenopea, da sempre contraddistinta da una particolare attenzione in queste fasi cruciali.

    Articolo precedenteSchira: “E’ il giorno del ritorno di Eljif Elmas al Napoli, previste oggi visite mediche e firma del nord-macedone”
    Articolo successivoIl Mattino – Manna vuole regalare un altro acquisto al Napoli, nel mirino ci sono due centrocampisti

    ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE