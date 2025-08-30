Conte in conferenza: “Mostrata tenacia e determinazione, sono molto contento. Su Lucca…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Cagliari:

“Ai ragazzi ho detto che anche con lo 0-0 sarei stato contento della prestazione. Queste sono le classiche partite insidiose dove rischi di subire ripartenze. Non mi aspettavo un Cagliari così difensivo, forse siamo stati bravi noi. Sono contento anche per l’esordio di Ambrosino, stiamo lavorando anche per il futuro. Dobbiamo migliorare negli ultimi 16 metri”.

“Noi dobbiamo sempre mostrare determinazione e ferocia. Stasera mi è piaciuto molto l’atteggiamento perché abbiamo sempre avuto tenacia e fiducia. Sono molto contento, i ragazzi lavorano bene e a breve arriveranno anche altri 2 innesti. Mi piaciuto l’ingresso di Noa Lang, Neres ha un piccolo problema e d’accordo con il dottore abbiamo deciso di non rischiare. I tifosi ci hanno aiutato tanto come sempre, non dobbiamo mai perdere questo connubio con i tifosi”

“L’importante è segnare, non importa se segnano centrocampisti o attaccanti. Lucca si sta impegnando tantissimo e devo essere io bravo a sfruttare al meglio il materiale che ho. Vedo tanta fame anche da parte dei nuovi arrivate e questo mi rende molto felice”.