L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte per la partita contro il Cagliari. Il quotidiano sottolinea che Alex Meret sembra avere ancora un margine di vantaggio su Vanja Milinkovic-Savic. Nonostante Conte non si sia sbilanciato in conferenza stampa, limitandosi a sorridere sul tema, è probabile che Meret sia confermato titolare per la seconda volta consecutiva. Una settimana fa al Mapei Stadium contro il Sassuolo, infatti, era stato lui a debuttare tra i pali. Un’altra certezza riguarda il centrocampo, con Conte deciso a puntare ancora sui Fab Four: Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay partiranno tutti insieme dal primo minuto. Il modulo sembra essere un 4-3-3 flessibile o un 4-1-4-1, una disposizione numerica che riflette un sistema dinamico basato su rotazioni e scambi continui. La vera novità rispetto alla gara inaugurale di Reggio Emilia dovrebbe essere l’inserimento di Spinazzola al posto di Olivera nella formazione iniziale. Per il resto, sarà confermata la coppia difensiva Juan Jesus-Rrahmani e ci sarà un’altra importante occasione per Lucca nel ruolo di centravanti.