L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulla trattativa che potrebbe portare Rasmus Hojlund al Napoli, con la chiusura dell’affare potrebbe avvenire già oggi. La giornata di ieri è stata caratterizzata da un lungo meeting volto a definire gli ultimi dettagli dell’accordo, con la partecipazione anche di Antonio Conte, impegnato a convincere il giocatore danese. E’ stata una vera e propria “maratona” svolta in un noto hotel di Chiaia. Il venerdì è stato un susseguirsi di fasi intense, con dirigenti e intermediari immersi tra documenti e trattative fino a tarda sera. I tempi stringono. Il calciomercato chiuderà tra poco più di 48 ore, e il Napoli ha l’urgenza di colmare il vuoto in attacco, accentuato dall’infortunio di Lukaku. Inserire un centravanti di qualità come Hojlund è considerato una necessità fondamentale per competere in Champions League, campionato e coppe. Il negoziato ha visto in prima linea il direttore sportivo Manna, il presidente De Laurentiis e l’agente italiano Fabio Algeri. L’accordo è strutturato in modo complesso, con una formula che prevede 5 milioni per il prestito, 40 milioni per il riscatto obbligatorio condizionato alla qualificazione del Napoli alla prossima Champions League, e un minimo percentuale riconosciuto al Manchester United sulla futura rivendita. Per Hojlund sarebbe pronto un contratto di cinque anni più uno opzionale. Sebbene l’ottimismo fosse palpabile già giovedì scorso, la situazione ha visto alcuni momenti di tensione, con l’inserimento del Lipsia e questioni legate alle commissioni e ai dettagli contrattuali. Tuttavia, le parti hanno continuato a lavorare con determinazione per chiudere l’operazione da 45 milioni complessivi.