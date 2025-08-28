LIVE – Sorteggiate le ultime due avversarie del Napoli, che affronterà dalla quarta fascia il Qarabag ed il Copenaghen

18.59 – Il Napoli scopre anche le ultime due squadre della quarta fascia, affronterà il Qarabag in casa ed il Copenaghen in Danimarca

18.58 – Completata anche la terza fascia per il Napoli, che affronterà in Olanda il Psv, ex squadra di Noa Lang

18.56 – Arriva la prima squadra della terza fascia, con il Napoli che sfiderà nuovamente una squadra portoghese e affronterà lo Sporting Lisbona al Maradona

18.47 – La seconda fascia per il Napoli è completa, gli azzurri affronteranno al Maradona l’Eintracht Francoforte come nell’anno dello Scudetto

18.45 – Arriva la prima squadra della seconda fascia per il Napoli di Conte, sarà il Benfica che verrà affrontato in Portogallo

18.39 – La seconda squadra della prima fascia è il Manchester City di Pep Guardiola che il Napoli affronterà fuori casa

18.32 – Arriva la prima sfida per il Napoli di Antonio Conte, che al Maradona affronterà il Chelsea dalla prima fascia campione del Mondiale per Club e della Conference

18.30 – Inizia il sorteggio e ad estrarre le palline è Zlatan Ibrahimovic

Alle ore 18 a Montecarlo si terrà il sorteggio della prima League Phase della Champions League, che vede già dalla passata stagione un nuovo format, con ben 36 squadre in un girone unico. Ogni squadra giocherà 8 partite, e a fare il sorteggio ci sarà un software automatizzato che estrarrà le avversarie, tenendo conto di dover pescare 2 squadre per ogni fascia, non si possono affrontare squadre della stessa federazione e non si potrà giocare contro due squadre della stessa nazione.