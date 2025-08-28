Di Marzio – In dirittura d’arrivo le trattative per Elmas ed Hojlund

Si avvicina sempre di più la fine del mercato ed il Napoli è ad un passo dal chiudere il doppio colpo per il reparto offensivo. Come riportato sul proprio profilo X dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, per gli azzurri è in dirittura d’arrivo il colpo Rasmus Hojlund dal Manchester United per l’attacco ed il ritorno del macedone Elif Elmas dopo i 6 anni e lo Scudetto del 2023 prima del passaggio al Lipsia nell’inverno del 2024. Per il danese è stata da poco raggiunta l’intesa con lo United per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni di euro.

Accordo verbale raggiunto tra Napoli e Manchester United per Hojlund: prestito con obbligo di riscatto per un totale di 45 milioni @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2025