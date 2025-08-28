Di Marzio: “Il Napoli attende Hojlund ed Elmas! Le ultime”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, è intervenuto a Calciomercato l’Originale per parlare del mercato in entrata del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ha definito verbalmente gli accordi con Manchester United e Lipsia per Rasmus Hojlund e Eljif Elmas. Ora è il momento dei documenti. Alla fine con lo United l’accordo è stato raggiunto per un’operazione complessiva da 45 milioni di euro, prestito con obbligo legato alla qualificazione in Champions. Forse già domani sera il giocatore potrebbe arrivare al Napoli, se verranno definiti i dettagli contrattuali col calciatore. Stesso discorso per Elmas, il macedone è atteso domani in Italia. Il Napoli ha risolto un piccolo dettaglio che era relativo ad un bonus in più che voleva il Lipsia. Quindi il Napoli ha accontentato Antonio Conte, mettendogli a disposizione due giocatori espressamente richiesti”.