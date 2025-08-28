Champions League – Terminati i sorteggi della League Phase della Champions, il calendario completo del Napoli di Conte

A Montecarlo è da poco terminato il sorteggio della League Phase della Champions League 2025-2026, e sono anche stati decisi gli accoppiamenti e le sfide in casa e fuori casa per tutte le partecipanti. Il Napoli di Antonio Conte pesca due squadre inglesi in prima fascia, il Chelsea di Enzo Maresca ed il Manchester City di Pep Guardiola, con il ritorno in quella che è stata la casa per Kevin De Bruyne dal 2015. Dalla seconda fascia gli azzurri pescano Benfica ed Eintracht Francoforte, con una sfida che riporta alla mente dei tifosi quell’ottavo di finale giocato dalla squadra di Luciano Spalletti nella stagione dello Scudetto. Dalla fascia della squadra azzurra sono uscite Sporting Lisbona e Psv, mentre nell’ultima fascia le sfide saranno contro Qarabag e Copenaghen. Tutte le sfide e gli accoppiamenti tra casa e trasferta degli azzurri:

Napoli-Chelsea

City-Napoli

Benfica-Napoli

Napoli-Eintracht

Napoli-Sporting

Psv-Napoli

Napoli-Qarabag

Copenaghen-Napoli