Champions League, previsto domani il sorteggio: ecco la fascia del Napoli

Terminati gli ultimi spareggi per la qualificazione al campionato di Champions League, domani ci sarà il sorteggio alle ore 18 visibile su Sky. Il Napoli campione d’Italia sarà in terza fascia a seguito del nuovo regolamento che stabilisce le fasce in base al punteggio ranking UEFA. Le altre italiane Juventus e Atalanta in seconda, mentre l’Inter in prima. Di seguito l’elenco delle 36 squadre classificate:
POT 1:
PSG (Francia)
Real Madrid (Spagna)
Manchester City (Inghilterra)
Bayern Monaco (Germania)
Liverpool (Inghilterra)
Inter (Italia)
Chelsea (Inghilterra)
Borussia Dortmund (Germania)
Barcellona (Spagna)
POT 2:
Arsenal (Inghilterra)
Bayer Leverkusen (Germania)
Atletico Madrid (Spagna)
Benfica (Portogallo)
Atalanta (Italia)
Villarreal (Spagna)
Juventus (Italia)
Eintracht Francoforte (Germania)
Club Brugge (Belgio)
POT 3:
Tottenham (Inghilterra)
PSV Eindhoven (Olanda)
Ajax (Olanda)
Napoli (Italia)
Sporting CP (Portogallo)
Olympiacos (Grecia)
Slavia Praga (Repubblica Ceca)
Bodo/Glimt (Norvegia)
Marsiglia (Francia)
POT 4:
Copenaghen (Danimarca)
Monaco (Francia)
Galatasaray (Turchia)
Union SG (Belgio)
Qarabag (Azerbaigian)
Athletic Club (Spagna)
Newcastle (Inghilterra)
Pafos (Cipro)
Kairat Almaty (Kazakistan)