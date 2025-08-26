L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato le ultime novità sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano in attesa che la trattativa con il Lipsia per Eljif Elmas si sblocchi, il club partenopeo mantiene vivo l’interesse per Marco Brescianini. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli avrebbe già fatto pervenire all’Atalanta una prima offerta ufficiale per il centrocampista. Gli azzurri avrebbero messo sul tavolo una proposta di 15 milioni di euro, mentre il club bergamasco sembra valutare il giocatore attorno ai 22 milioni. L’ex Frosinone, intanto, avrebbe già espresso il proprio consenso al trasferimento.