L’esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il suo profilo su X, ha aggiornato sulla situazione del Napoli riguardo al calciomercato. Secondo quanto riportato, il club azzurro sarebbe ottimista di concludere a breve l’accordo per Rasmus Højlund, visto che i negoziati sono ormai entrati nella fase finale. La formula prevista prevede un prestito con un’opzione di acquisto che diventerà obbligatoria, per una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Per il giocatore, è pronto un contratto valido fino a giugno 2030, sebbene resti ancora in corso la discussione sulle condizioni per l’uscita dal Manchester United. Di seguito il post dell’esperto:

