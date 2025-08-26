    GdS – Affare in chiusura per Hojlund al Napoli, l’entrata in Champions sarà una delle condizioni per il riscatto

    L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli, concentrandosi sulla trattativa per Rasmus Hojlund. Stando alle ultime notizie, l’affare sembra ormai delineato, con solo alcuni dettagli da definire nei prossimi giorni. Napoli e Manchester United avrebbero trovato un accordo ieri su un prestito oneroso di cinque milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Questo diritto potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di condizioni legate alle presenze del giocatore, al numero di gol realizzati e, soprattutto, alla qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. La qualificazione europea rappresenta, infatti, il fulcro dell’operazione. Entrare nelle prime quattro è considerato il minimo obiettivo stagionale. E questo garantirebbe i fondi necessari per riscattare Hojlund, avviando così un progetto futuro attorno al giovane talento danese. L’ok da parte del giocatore è stato determinante per superare le difficoltà e accelerare i negoziati, avvicinando ulteriormente la conclusione dell’accordo.

