L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano, mancano solo poche ore per definire tutto e rendere ufficiale l’affare Rasmus Hojlund. Il danese sembra ormai sempre più vicino al club azzurro. L’accordo sarebbe ormai a un passo. La formula scelta prevede un prestito con obbligo di riscatto, per un valore complessivo di 45 milioni di euro. L’ex centravanti dell’Atalanta è pronto a firmare un contratto fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione. Il giocatore dovrebbe arrivare in Italia entro la settimana, non appena sarà dato il via libera definitivo, che sembra ormai imminente.