L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata, con particolare attenzione a Elijf Elmas. Il centrocampista macedone è considerato una priorità dal club azzurro, che sta cercando di finalizzare l’accordo con il Lipsia. Per il giocatore, vestire nuovamente la maglia azzurra è un desiderio chiaro e esplicito. Questi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per la trattativa. Il Napoli ha individuato Elmas come obiettivo primario, e c’è fiducia su un possibile ritorno. La trattativa con il Lipsia prosegue, ma rimane in bilico dopo il rifiuto dei tedeschi alla prima proposta: prestito da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. Il Lipsia, tuttavia, punta a ottenere un prestito di valore più elevato, il che rappresenta il nodo principale della negoziazione. I contatti tra le parti si sono intensificati anche nella giornata di ieri, mentre il giocatore continua a rifiutare qualsiasi altro tipo di offerta. Il suo obiettivo è tornare a Napoli. Intanto, il club campano tiene aperta anche la possibilità di dialogo con l’Atalanta per Marco Brescianini, aggiungendo un ulteriore nome al radar delle potenziali operazioni di mercato.