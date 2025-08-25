Schira su X – ” Prevista oggi una call tra il napoli e gli agenti di Hojlund, i dettagli “

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato sul suo account X delle importanti novità in merito alla trattativa che il Napoli sta portando avanti per Rasmus Hojlund. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:
“Prevista per questo pomeriggio una call conference tra il Napoli e gli agenti di Rasmus Hojlund per cercare di raggiungere un accordo. Il Napoli è già in trattative avanzate con il Manchester United per un prestito (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (40 milioni). Per l’attaccante pronto un contratto fino al 2030 (5 milioni all’anno)”.