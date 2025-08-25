Fabrizio Romano – ” Elmas vuole solo il Napoli, ecco le ultime sulla trattativa “

Il forte legame che Elmas ha sempre dimostrato di avere con il Napoli sta facendo la differenza. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato, il macedone ha messo in stand-by tutte le proposte che ha: aspetta solo il Napoli. ecco un estratto delle dichiarazioni del giornalista:

“Elmas vuole il Napoli e ha sospeso tutte le altre proposte sul tavolo. Lipsia e Napoli stanno discutendo per un prestito con diritto di riscatto, i dialoghi continueranno nella giornata di oggi. “