Buona la prima, il sarto è all’opera

La formazione dell’esordio in Campionato

Ieri sera il Napoli ha iniziato la nuova stagione così come aveva terminato quella passata, giusto tre mesi fa: squadra compatta, determinata e, a tratti, dominante.

La vittoria – ancora più netta del punteggio finale – nell’anticipo contro il Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è maturata nel corso di novanta minuti nei quali gli azzurri non sono mai stati in difficoltà. Il risultato non è mai parso in discussione.

A mercato ancora aperto – vero elemento di disturbo, questo – il Napoli si è presentato in campo con ben 8/11 della squadra vincente nel 2023, quella di Spalletti.

La novità dell’anno scorso è stato Scott McTominay, MVP del torneo; quella attuale è il campione belga Kevin De Bruyne. L’ultimo volto nuovo è Lorenzo Lucca, alter ego di Lukaku, fermo lungamente ai box.

Percorso nel segno della continuità, quindi, ma anche della crescita costante: stavolta si comincia con uno scudetto da difendere, in bella mostra sulle maglie, ma anche con una Champions da esplorare e vivere come non mai.

Mister Conte deve giocoforza sperimentare, per trovare strade alternative al passo coi tempi e le principali squadre europee e per non concedere riferimenti statici e ripetitivi agli avversari. Apprezza la definizione di “sarto“, impegnato ad assemblare le singole “stoffe“, in modo che il risultato finale sia il più efficace e anche gradevole alla vista.

Quest’anno il modulo – almeno per l’inizio di stagione – sarà un inedito 4-1-4-1, che nasce da un paio di semplici considerazioni: impossibile rinunciare, almeno in partenza, alla stella KDB, fuoriclasse vero; arduo tenere in panchina uno dei tre centrocampisti che hanno contribuito in maniera determinante – come lo stesso Conte non perde occasione di sottolineare – alla conquista del titolo.

Il Napoli sarebbe autolesionista se pensasse di fare a meno della geometria e del pressing di Lobotka, del contrasto e dei ribaltamenti di fronte di Anguissa, della fase offensiva di McTominay, a suo agio sia come mezzala che come attaccante esterno o vero centravanti d’area di rigore.

Ecco quindi la formazione che prevede, a scapito di un esterno alto, la presenza contemporanea del già battezzato “Fab Four”, la batteria dei quattro centrocampisti in campo fin dal primo minuto.

Si è vista una squadra corta, votata al possesso e al pressing per il recupero immediato della palla.

Certo, non tutti gli avversari saranno del livello medio-basso del Sassuolo (che comunque, con un tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurentié, può ambire a una stagione tranquilla); siamo appena agli inizi, però, e sappiamo per esperienza già vissuta che il lavoro continuo e maniacale di Antonio Conte rilascia buoni frutti gradualmente nel corso della stagione.

Ampi margini di crescita, quindi. Inutile esaltare troppo gli aspetti positivi, giusto invece rimarcare le – poche – ombre che si sono evidenziate ieri sera.