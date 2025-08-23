Romano: Il Napoli ha l’accordo con lo United per Hojlund. I dettagli

Dopo l’infortunio di Lukaku che resterà fuori per almeno 3 mesi, il Napoli ha iniziato a muoversi per cercare un sostituto del belga che possa alternarsi con Lucca.

La prima scelta di mister Conte è Hojlund che è considerato fuori dal progetto del Man Utd e nelle ultime ore, come riportato da Fabrizio Romano, il Napoli ha trovato l’accordo con lo United ma vanno ancora limati i dettagli con Hojlund che preferirebbe un prestito con obbligo o un trasferimento definitivo.

I partenopei stanno dunque formulando i contratti da dover mostrare al giocatore e spiegheranno poi all’ex Atalanta il progetto tecnico qualora dovesse rientrare Lukaku. Tuttavia la trattativa prosegue in maniera tranquilla in quanto tutte le parti hanno intenzione di chiudere l’affare in maniera positiva.