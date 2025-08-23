L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato le ultime mosse di mercato del Napoli, concentrandosi sugli sviluppi legati a Rasmus Hojlund. Il club azzurro sembra stia preparando una strategia innovativa per convincere l’attaccante danese ad accettare la proposta. Questa consisterebbe in un incremento significativo dell’ingaggio nel quadro di un prestito con diritto di riscatto, evitando l’obbligo di riscatto. L’offerta si aggira attorno ai 4,5 milioni di euro netti a stagione. Il Manchester United ha dato il via libera per il prestito oneroso, ma Hojlund rimane in attesa di una soluzione vicina ai suoi desideri. Intanto, il Napoli ha preso l’iniziativa predisponendo un piano strutturato che mira a soddisfare le aspettative economiche del giocatore e a far breccia con un contratto che prevede quattro milioni e mezzo a stagione. L’obiettivo è convincerlo a rinunciare all’opzione dell’obbligo di riscatto. Inoltre, il club ha insistito sull’importanza di Hojlund per il progetto tecnico, sottolineando il ruolo centrale che potrebbe ricoprire in una stagione intensa tra campionato e Champions League, con la sfida di difendere lo scudetto e brillare in campo europeo.