L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato l’entusiasmo le aspettative legate all’esordio di Kevin De Bruyne di oggi in maglia Napoli. Il quotidiano sottolinea come l’attesa per il debutto in Italia dell’ex stella del Manchester City abbia catalizzato l’attenzione generale. Dopo l’era inglese con 422 partite, 108 gol, 200 assist, tanti trofei e quasi un Pallone d’Oro De Bruyne ha deciso di ripartire dal Napoli. Una scelta che gli consente di rimanere competitivo sia in Europa che in Champions League. E’ potrà anche dimostrare che, pur con gli anni passati e forse una minore incisività, conserva ancora la magia di calcio verticale e la classe da assistman. Nelle amichevoli pre-stagionali, De Bruyne ha già impressionato condividendo con Antonio Conte uno spirito di sacrificio che va oltre il blasone. L’allenatore ne ha lodato impegno, dedizione ed umiltà che ben si sposa con quello di un gregario pur mantenendo il carisma di un campione affermato. Con una determinazione fuori dal comune, De Bruyne ha dimostrato di essere disposto a lavorare duramente in ogni momento. In campo agirà principalmente come trequartista. Però le sue qualità polivalenti emerse durante il match contro il Girona rivelano una predisposizione a muoversi per tutta la superficie di gioco. Sempre in lotta per il possesso del pallone, il belga ha messo in mostra colpi da vero calcio, dimostrando che il suo talento è ben lontani dall’essere superato.