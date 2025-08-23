L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le scelte di Antonio Conte in vista dell’esordio del Napoli contro il Sassuolo in campionato. Il tecnico, dopo il grave infortunio di Lukaku, ha apportato cambiamenti immediati alla formazione campione d’Italia, puntando su un inedito 4-4-1-1. Le ultime indicazioni sulle decisioni di Conte per la sfida Sassuolo-Napoli rivelano alcune sorprese. Kevin De Bruyne, al debutto assoluto in Serie A, prenderà posto senza dover rubare spazio a nessuno. Il belga si inserisce nel Napoli post-scudetto e, con la collaborazione di Conte, è stato posizionato accanto ad Anguissa, Lobotka e McTominay, i pilastri del centrocampo che hanno contribuito al tricolore. Questi “Fab Four”, rappresenteranno la vera novità tattica sotto la guida di Conte, almeno a partire dalla gara contro il Sassuolo. Tuttavia, il tecnico stesso ha sottolineato come la squadra è costruita per il 4-3-3. E senza Lukaku, potrebbe essere valutata anche una terza opzione senza centravanti. Per ora, però, si parte dal 4-4-1-1 sperimentato nell’amichevole contro il Girona. De Bruyne agirà dietro a Lucca, ma sarà libero di muoversi tra centrocampo e trequarti grazie alla sua classe e alla sua versatilità, senza bisogno di rigide indicazioni tattiche. A 34 anni, il talento e l’esperienza del giocatore continuano a essere una risorsa preziosa per la squadra.