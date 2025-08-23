L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il mercato in entrata del Napoli, concentrandosi sul possibile acquisto di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United. Il danese sembra essere il primo obiettivo per gli azzurri. Da giorni il club azzurro è in contatto con l’entourage del giocatore, in attesa del via libera definitivo e di definire i dettagli economici necessari per aprire una trattativa concreta con lo United. Hojlund, che in precedenza aveva rifiutato il Milan, avrebbe preferito restare un’altra stagione al Manchester United per giocarsi le sue chance, nonostante l’arrivo di Sesko. Tuttavia, la società inglese gli ha chiarito che non c’è più spazio per lui nel progetto attuale. La soluzione che potrebbe mettere d’accordo tutte le parti coinvolte sembra essere quella di un prestito oneroso, intorno ai 5-6 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni. Si tratterebbe di un investimento importante per il Napoli, sulla scia dell’operazione già conclusa per Lucca. Attualmente, però, De Laurentiis rimane fermo sulla proposta iniziale: prestito oneroso, ma con diritto di riscatto invece dell’obbligo. Il Manchester United ha mostrato una certa apertura verso questa formula, mentre il giocatore si è dimostrato freddo rispetto a un trasferimento immediato. Le parti sono ancora al lavoro e ci sarà tempo per trovare un compromesso e far convergere le posizioni.