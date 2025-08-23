L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le ultime evoluzioni del mercato in entrata del Napoli. Tra i temi centrali, spicca la situazione di Juanlu Sanchez, esterno destro classe 2003 del Siviglia, da tempo sotto osservazione da parte del club azzurro. Il quotidiano segnala che il Napoli non ha mai interrotto il suo interesse nei confronti del giocatore. L’accordo personale con Juanlu rimane valido, ma le priorità del mercato sono cambiate, dando precedenza alla ricerca di un attaccante. Al momento, l’obiettivo principale resta Hojlund, con le trattative per il resto, incluso l’affare Juanlu, che potrebbero riprendere in seguito. Per il giovane talento spagnolo, l’accordo con il Siviglia sembra avvicinarsi su una base di 17-18 milioni di euro. Nel frattempo, anche Zanoli attende sviluppi, dato che la sua eventuale cessione è temporaneamente sospesa.