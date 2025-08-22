Moretto: “Napoli e Lipsia in continuo contatto per Elmas in queste ore per trovare un accordo. Dovbyk è uno dei nomi nella lista azzurra”

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano in italiano ha dato importanti aggiornamenti per quanto riguarda le ultime notizie di mercato, in particolar modo quelle riguardanti Elmas e Dovbyk per il Napoli, e di un sondaggio ad inizio mercato fatto per Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole: “Ancora molto d’attualità la pista Elmas per il Napoli, con gli azzurri che nei giorni scorsi hanno presentato un’offerta di prestito oneroso a 1,5 milioni e riscatto a 11,5, e un paio di ore dopo è arriva la controproposta del Lipsia con un prestito oneroso a 3 e riscatto a 18,5. Ci sono diversi milioni di differenza tra le parti, ma i due club sono in stretto contatto anche in queste ore per avvicinarsi e riuscire a sbloccare l’operazione. Elmas è sicuramente uno dei nomi più caldi e uno dei primi nomi sulla lista di Giovanni Manna e ora bisogna vedere come procede la situazione. Dovbyk è nella lista del Napoli, ma gli azzurri vogliono prima capire se riescono arrivare a determinati piani A, Dovbyk non è un piano B ma è uno dei nomi in lista, con il Napoli che lavora su più nomi e per ora non avanza, e che ad inizio mercato aveva anche fatto un sondaggio per arrivare a Pellegrini”.