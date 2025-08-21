Marianucci: “Grande soddisfazione essere qui, dai miei compagni posso solo imparare, spero di apprendere la personalità del mister”

Il nuovo acquisto azzurro Luca Marianucci ha parlato ai microfoni di Radio Crc per presentarsi meglio ai suoi nuovi tifosi e per parlare dei due ritiri fatti in maglia Napoli dopo l’arrivo dall’Empoli. Queste le parole del nuovo difensore azzurro: “Sicuramente è una grande soddisfazione essere qui anche se non fosse stata la miglior difesa d’Europa nella passata stagione. Dai miei compagni di reparto posso solo imparare, sono pronto ad ascoltare qualsiasi consigli e ho le orecchie sempre aperte per apprendere. Due ritiri molto impegnativi, ma questo lo ritroveremo soprattutto nella partita di sabato e in quelle successive. Mi sono ambientato subito molto con grandi campioni e soprattutto con grandi persone, ci prendiamo spesso in giro ma fa tutto parte del gioco. I concetti difensivi del mister subito tornano a tutti, perché se inizi a difendere alto hai molto meno spazio da coprire e soprattutto in caso di recupero alto si può subito andare all’attacco. Il mister è un campione ed un vincente, spero di riuscire ad assimilare al meglio la sua mentalità e la sua personalità. Sono un giocatore a cui piace giocare molto la palla, bravo tecnicamente, sono un buon marcatore, devo migliorare tanto sicuramente, ho iniziato adesso e so che c’è tantissimo da migliorare. Ascolto molto rap italiano, ascolto Geolier, Luchè e Marracash. Per ora a Napoli ho visto solo il Murales, non c’è stata molta possibilità ma ho tutto l’anno davanti per poterlo fare. Emozione indescrivibile poter iniziare la nuova stagione con i nuovi compagni, non vediamo l’ora di difendere lo Scudetto e stiamo preparando la partita di sabato nei minimi dettagli per essere pronti sin da subito”.