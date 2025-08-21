Di Marzio: “Contatti continui per arrivare ad Hojlund, il Napoli non esclude di cambiare formula e passare all’obbligo di riscatto per il danese”

Il Napoli è alla forte ricerca di una nuova prima punta visto il grave infortunio subito da Romelu Lukaku che lo terrà fuori dai campi per almeno tre mesi. Il primo nome sulla lista del Ds Manna e del tecnico azzurro Conte è quello di Rasmus Hojlund, attaccante danese ex Atalanta e attualmente in forza al Manchester United. Per lui gli azzurri volevano proporre un prestito con diritto di riscatto, ma viste le garanzie richieste dalle punta, non è escluso, come riporta il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che il club di De Laurentiis possa proporre un prestito con obbligo per farlo arrivare all’ombra del Vesuvio. Quello di Hojlund non è l’unica nome sulla lista del Napoli, ma è sicuramente quello più voluto, con un occhio sempre vigile sulle situazioni di Artem Dovbyk della Roma e Nicolas Jackson del Chelsea.

