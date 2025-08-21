Conte: “Bisogna stare calmi perché vincere un’altra volta è difficile, abbiamo lavorato, dobbiamo portare tutto in campo”

Il mister del Napoli Antonio Conte si prepara all’inizio della nuova stagione calcistica e lo fa con un’intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset in cui gli viene fatta anche una domanda sulla possibile vittoria di un secondo Scudetto di fila con gli azzurri. Queste le sue parole: “Già il fatto che un tecnico potrebbe essere il primo a vincere due scudetti con il Napoli vuol dire che prima di lui non c’è stato mai nessuno, quindi questo ci fa già capire la difficoltà di fare questa cosa, e per questo motivo dobbiamo stare belli calmi. Obiettivo molto difficile, vedremo cosa accadrà nel corso della stagione, dobbiamo volare bassi e far parlare gli altri, noi invece dobbiamo fare i fatti. Non penso che debba essere l’allenatore a dire se la propria squadra è favorita per lo Scudetto, per quello ci sono gli esperti che fanno le griglie e diranno se siamo completi o meno. Nel precampionato tutti dicono di aver lavorato bene, anche noi abbiamo lavorato, ma ora bisogna portare tutto sul campo, non mi interessa chi sono gli avversari. L’importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario per lo Scudetto. De Bruyne ha subito capito la differenza che c’è tra City e Napoli, è stato umile, attento e intelligente. Si è calato alla perfezione nell’ambiente. Se Lucca è stato presso è perché speriamo possa aiutare la squadra, l’abbiamo preso per farlo crescere dietro Lukaku e vedremo quanto tempo ci vorrà e soprattutto quanto ci saprà dare”.