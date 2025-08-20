Romano: “Offerta ufficiale del Napoli per Elmas. Cifre e dettagli”

Attraverso il proprio profilo su X, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato una notizia importante per il mercato del Napoli. Il post riguarda un calciatore che ha già vestito la maglia del Napoli per alcune stagioni, facendo affezionare i tifosi azzurri: Eljif Elmas.

Ecco quanto si legge nel post: “Il Napoli ha inviato un’offerta iniziale al Lipsia per Eljif Elmas: prestito oneroso a 1,5 milioni di euro + diritto di riscatto a 11,5 milioni di euro, con parte dell’ingaggio coperta dal club teddesco”.

Ore fondamentali quindi per il club partenopeo, che si avvicina a riabbracciare uno degli eroi del terzo scudetto.