L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport analizza il mercato del Napoli negli ultimi giorni di trattative. Secondo il quotidiano, il club azzurro sta intensificando gli sforzi per garantire a Conte i rinforzi necessari, con l’obiettivo di completare la squadra in vista dell’imminente inizio del campionato. Si preannunciano giorni cruciali per le operazioni del mercato azzurro. Ieri Miguel Gutierrez è arrivato in Italia. Dopo aver svolto le visite mediche a Roma, si è trasferito a Napoli, dove attende l’ufficializzazione del suo ingaggio. Per il calciatore del Girona è stato concordato un costo di diciotto milioni più due di bonus; il terzino sinistro sarà affiancato da Olivera per presidiare quella fascia del campo. Nel frattempo, si prevede l’arrivo di Juanlu Sanchez dal Siviglia, una questione legata ai tempi necessari affinché il club spagnolo trovi un sostituto. Con il completamento di questa operazione, Zanoli farà le valigie direzione Bologna. Inoltre, il Napoli potrebbe decidere di cedere Mazzocchi, una scelta collegata al complesso gioco degli incastri delle liste.