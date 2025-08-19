    GdS – Il nome caldo per l’attacco è quello di Hojlund, ci sono già stati dei contatti, il Napoli ha una carta da giocare

    L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza in dettaglio il mercato del Napoli negli ultimi giorni di trattative. La società azzurra sembra fortemente interessata a Ramsus Hojlund. I primi contatti sarebbero stati avviati ieri pomeriggio da Manna, che ha cercato di capire la fattibilità dell’operazione complessa, inizialmente basata su un prestito oneroso. Si tratta di un dialogo che dovrà essere ripreso rapidamente, già dalla mattinata. Il club azzurro sa della concorrenza del Milan ma con un vantaggio significativo: offrire al danese la possibilità di giocare in Champions League e costruirsi un futuro brillante. Con questa situazione, bisognerà elaborare una strategia particolarmente originale e imprevedibile, un compromesso capace di affrontare una crisi inaspettata che ha preso forma nel cuore dell’area di rigore. Manna e Conte riflettono sul da farsi, considerando che il tempo stringe: restano appena dodici giorni per delineare un piano alternativo. La certezza, però, è che sarà indispensabile acquistare un centravanti in grado di condividere con Lorenzo Lucca il peso di una grande responsabilità. Il Manchester United potrebbe rappresentare una destinazione ideale per concludere l’affare, considerando la storica stima per il giocatore. L’attaccante sarebbe un rinforzo immediato. Ha già esperienza in Italia, non avrebbe problemi di adattamento e troverebbe nel Napoli un ambiente favorevole, grazie anche alla presenza di Scott McTominay. Hojlund garantisce qualità davanti alla porta e piena adesione al progetto tecnico del club. Tuttavia, bisogna tener conto delle intenzioni dello United. Il club inglese vuole monetizzare attraverso la sua cessione per una cifra attorno ai quaranta milioni in contrasto con il Napoli che ha già investito 155 milioni sul mercato.

