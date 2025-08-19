L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sull’infortunio di Romelu Lukaku, un problema che si è rivelato più grave del previsto. I risultati degli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno confermato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. La diagnosi segna l’inizio di un periodo di riabilitazione, per il calciatore che, in aggiunta, sarà sottoposto a una consulenza chirurgica per valutare l’eventuale necessità di un intervento. Tuttavia, il club non può ancora fornire tempistiche certe per il ritorno in campo. Nel migliore dei casi, Lukaku potrebbe essere fermo per almeno tre mesi, il che lo costringerebbe a saltare 18 partite tra campionato e Champions League, incluse le prime cinque della fase a gironi del nuovo format della competizione. Qualora i tempi di recupero si allungassero a quattro mesi, salterebbe 25 gare fino a dicembre, includendo anche la finale di Supercoppa italiana. In questa ipotesi, le assenze si estenderebbero alle sfide cruciali di Serie A, agli ottavi di Coppa Italia e alle sei partite della Champions. Anche Lukaku spera in un ritorno rapido per contribuire nuovamente alla squadra, con un occhio al calendario. Uno degli obiettivi principali è tornare protagonista in Champions League, magari nelle ultime due gare della fase iniziale previste per gennaio. Considerando l’importanza del giocatore per il Napoli, mister Conte confida di poterlo riavere a disposizione già prima di quel periodo cruciale.