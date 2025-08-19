L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha approfondito la ricerca di un nuovo attaccante da parte del Napoli in seguito all’infortunio di Romelu Lukaku. Il quotidiano riferisce che il club azzurro si sarebbe mosso per Rasmus Højlund, centravanti danese ai margini del Manchester United. Il Milan segue il giocatore già da diverse settimane, ma l’imprevisto stop di Lukaku, che lo terrà fuori fino al 2026, ha spinto il Napoli a inserirsi nella trattativa. Il danese, dotato di grande fisicità e ampi margini di miglioramento, aveva brillato in Serie A con l’Atalanta, mentre la sua esperienza in Premier League si è rivelata poco incisiva. Per caratteristiche tecniche, Højlund sembra adattarsi perfettamente al tipo di centravanti che vuole Conte. Dotato di forza fisica, velocità e capacità di attaccare gli spazi. Queste qualità permetterebbero a Conte di non dover modificare il sistema tattico testato nei ritiri di Dimaro, Castel di Sangro. Per lo United, il giocatore è considerato un elemento in esubero. Ruben Amorim non lo ha nemmeno convocato per il debutto stagionale contro l’Arsenal e, nell’amichevole precedente contro la Fiorentina, era rimasto in panchina. Segnali inequivocabili che indicano una rottura tra Højlund e il club inglese. Il Milan aveva già avviato un dialogo per il giocatore, confermato dal direttore sportivo Tare. I colloqui con l’entourage del calciatore avevano evidenziato una disponibilità ad ascoltare le proposte senza però giungere a un accordo definitivo. Højlund avrebbe preferito rimanere al Manchester United per provare a conquistarsi uno spazio maggiore, ma il club lo ha di fatto escluso dai piani e aperto alla sua cessione. La proposta iniziale prevede un prestito oneroso da 5-6 milioni e un diritto di riscatto fissato tra 35 e 40 milioni di euro. Questa formula è stata presentata anche al Napoli, che si è inserito nella corsa per aggiudicarsi l’attaccante danese