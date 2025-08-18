Rai: in caso di lungo stop per Lukaku sono 4 gli attaccanti contattati

Preoccupano sempre di più gli esiti degli esami ai quali si sottoporrà a breve Romelu Lukaku, fermatosi nel corso dell’amichevole contro l’Olimpiakos. Non sono positive le sensazioni del giocatore ed i primi riscontri medici: si teme che gli esami strumentali evidenzino la necessità di un lungo stop.

Ore di confronto quindi, in casa azzurra. Manna ha ancora varie operazioni da concludere, con la rosa che deve essere completata dagli esterni bassi, da almeno un centrocampista e da un attaccante esterno capace di segnare. Lo stop di Lukaku complica e non poco i piani della società.

L’argomento è stato affrontato dal giornalista esperto di mercato Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva Estate, queste le sue parole: “Il Napoli è preoccupato visto che l’infortunio sembra più serio del previsto. Se lo stop è di due mesi o lunghissimo, si ritorna sul mercato. Adesso vista a cessione di Simeone è rimasto solo Lucca“.

E ancora: “Il Napoli sta valutando se acquistare un discreto profilo o fare un investimento importante. Dalle voci arrivate i contatti ci sono stati soprattutto con il Manchester United, e i nomi sono quelli di Zirkzee e Hojlund. Ci sono voci anche su Jackson del Chelsea Krstovic del Lecce. Profili diversi , qualcuno potrà muoversi in prestito, per qualcun altro l’acquisto dovrà essere a titolo definitivo”. Il Napoli aspetta di capire come muoversi, con il fiato sospeso.