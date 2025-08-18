Oggi è il giorno di Gutierrez: visite approfondite dopo l’infortunio

L’infortunio di Lukaku preoccupa la società, ma il mercato deve andare avanti e, a cinque giorni dall’inizio del campionato, sono ancora tante le caselle da sistemare nell’organico di mister Conte.

Da tempo il Napoli è in trattativa con i club spagnoli per gli esterni bassi di fascia. Oggi, come riporta il Mattino in edicola, sarà il giorno delle visite mediche di Gutierrez; il laterale del Girona è arrivato stamattina a Roma per le visite mediche.

Appuntamento tutt’altro che di routine: il calciatore è reduce da un leggero intervento chirurgico alla caviglia. Gli esami saranno approfonditi, con il Napoli che si è cautelato interpellando anche specialisti esterni. Il calciatore dovrebbe riprendere l’attività tra circa tre settimane, dovrebbe quindi essere indisponibile solo per le gare con il Sassuolo ed il Cagliari. Dopo la sosta per le nazionali Gutierrez potrebbe mettersi agli ordini del mister.

Affare da circa 18 milioni più bonus e settimo rinforzo per Conte che potrà lavorare su un ottimo prospetto: prodotto del Real Madrid e tra i giovani esterni più interessanti del panorama calcistico, almeno per quanto riguarda quelli abbordabili a costi sostenibili.