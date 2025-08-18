Napoli, tegola Lukaku ! Ecco l’esito degli esami e i possibili tempi di recupero

Francesco Napolitano
Come già preannunciato da diversi giornalisti ieri, l’infortunio di Romelu Lukaku è grave, molto grave: lesione di alto grado alla coscia. L’attaccante belga rimarrà aibx per almeno tre mesi. Di seguito il comunicato del club:

“In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica.”

