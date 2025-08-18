Moretto rincara la dose: “Lukaku potrebbe restare fermo 3 mesi”

Inutile nasconderlo, sono ore di apprensione in casa Napoli. L’infortunio di Lukaku è stato una tegola inaspettata, un vero problema che Conte non avrebbe certo voluto affrontare.

Secondo il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto la situazione non è per niente allegra. Ne ha parlato sul canale youtube di Fabrizio Romano, ecco le sue parole: L’infortunio è importante, i segnali che arrivano da Napoli confermano grande preoccupazione sullo stato fisico. Mi dicono che possa fermarsi più di due mesi, addirittura intorno ai 3 mesi, 3 e mezzo. Vedremo se queste tempistiche saranno rispettate. Intanto il Napoli sta pensando di tornare sul mercato per capire come coprire questa importante mancanza“.