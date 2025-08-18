Mediaset – ” Napoli, offerti Zirkzee e Mitrovic: valutazioni in corso di Conte e Manna “

Orazio Accomando, esperto giornalista di Mediaset, ha riportato sul suo profilo x delle novità in merito al Napoli, che è alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Lukaku. Di seguito il suo post:

“Il Napoli potrebbe tornare sul mercato degli attaccanti, dopo l’infortunio di Lukaku che sembra essere più grave del previsto. Tra i nomi proposti agli azzurri ci sono anche quelli di Zirkzee (solo in prestito) e Mitrovic (disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio). Valutazione di Manna e Conte se approfondire ogni discorso sul reparto offensivo.”