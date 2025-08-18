GdS: “Lukaku che guaio”

Tiene banco la questione Lukaku sulla prima pagina del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Il titolo è:”Lukaku che guaio“, il sommario dell’articolo riporta “Si teme un lungo stop, Il Napoli va sul mercato“.

A centro pagina spazio al Milan che ieri ha vinto contro il Bari, per il primo turno della Coppa Italia. Prima gara ufficiale per Allegri e “Profumo di Milan“, “A San Siro 2-0 al Bari. Rafa va ko, esce ma non preoccupa. Lampi di Modric e ai sedicesimi c’è il Lecce“.

Notizia di mercato di spalla che interessa Roma e Inter: “Konè adesso può partire. L’inter lo aspetta e dà Zalewsky all’Atalanta“.

Infine, in basso spazio all’attacco bianconero: “La Juve dei tre 9. Tudor e l’attacco esagerato“.