Benitez alla Gazzetta – ” Scudetto ? Se lo giocheranno Napoli ed Inter. Ecco chi vede più avanti tra le due “

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, è intervenuto in esclusiva in un’intervista per il quotidiano La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune sue dichiarazioni in merito al Napoli e chi si giocherà Scudetto insieme ai partenopei:

“Cosa aspettarci dalla Serie A? Probabilmente, la solita sfida tra Napoli e Inter. In questo momento, quando mancano una due settimane alla chiusura del mercato, mi sembrano le squadre più complete. Un leggero vantaggio va assegnato al Napoli, per le cose che sappiamo: perché ha vinto ed è giusto; perché ha ancora Conte in panchina e ciò diventa obbligatoriamente un fattore. De Bruyne? Siamo al cospetto di un centrocampista di rara intelligenza. È un uomo in grado di fare la differenza. Ha una personalità dominante, diventerà il riferimento certo di una squadra alla quale la personalità non è mai mancata, ereditata da un allenatore che sa come si vince. Inter? La struttura dell’Inter è potente, l’attacco ha una sua consistenza internazionale. E poi sono state indirizzate operazioni in prospettiva: lo è Bonny, per esempio, che alle spalle di Lautaro e di Thuram può solo imparare in fretta”.