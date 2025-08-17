Finite le amichevoli, contro il Sassuolo per i 3 punti senza Lukaku

Il centravanti belga rappresenta il punto di riferimento offensivo della squadra, che Antonio Conte sperava – dopo lo svolgimento dell’intero ritiro – di avere disponibile per l’inizio della stagione. La sua presenza avrebbe dato al Napoli un centravanti fisico, capace di fare sponda, staccare dalla marcatura e dominare nel gioco aereo. La sua forza in area di rigore e la capacità di tenere alta la squadra, giocando spalle alla porta, sono aspetti che avrebbero permesso agli esterni di entrare in gioco più facilmente, con i rifornimenti diretti o i tagli in profondità.

Lucca come adattamento naturale

L’alternativa più naturale è Lorenzo Lucca, centravanti di scorta, ma con caratteristiche leggermente diverse. Il ragazzo di Moncalieri ha il fisico e la potenza per fare da riferimento in attacco, ma rispetto a Lukaku, ha una propensione maggiore a cercare il movimento senza palla piuttosto che l’occupazione statica dell’area. Il suo gioco spalle alla porta è meno raffinato rispetto a Lukaku, ma la sua presenza in area di rigore, la velocità negli spazi stretti e la capacità di sfruttare l’inserimento dei compagni potrebbero dare altri vantaggi.

Dal punto di vista tattico, l’assenza di Lukaku implica un adattamento nel gioco delle sponde e dei cross, ma Conte può comunque sfruttare l’altezza e la mobilità di Lucca per non “spezzare” troppo il gioco offensivo. Inoltre, De Bruyne, che nel precampionato ha mostrato una propensione a svariare su tutto il fronte d’attacco, potrebbe assumere un ruolo ancora più decisivo come “trequartista” alle spalle di Lucca o addirittura come “falso nueve”, arretrando per dare fluidità alla manovra.