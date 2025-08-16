Sky Sport – Juanlu a un passo dal Napoli. Ecco quando si potrebbe chiudere.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è pronto a chiudere Juanlu il prima possibile e la giornata decisiva potrebbe essere lunedì. I partenopei potrebbero chiudere per 17 milioni di euro facendo crollare ogni pretesa del Siviglia che è costretto a vendere. Resta ancora da chiarire la clausola di rivendita richiesta dal Siviglia.

Nel frattempo, Gutierrez effettuerà le visite mediche lunedì stesso andando così a completare il reparto difensivo insieme a Juanlu e i nuovi arrivati Beukema e Marianucci.