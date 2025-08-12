ULTIM’ORA-Di Marzio annuncia: “Fissate le visite mediche di Gutierrez”

Miguel Gutierrez è un calciatore del Napoli.

L’esterno del Girona settimana prossima inizierà la propria avventura nel club azzurro con le visite mediche di rito; secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, in queste il Girona ed il Napoli starebbero procedendo allo scambio della documentazione necessaria per la chiusura dell’operazione e lunedì il terzino è atteso in Italia.

Gutierrez andrà a contendere la maglia di terzino sinistro a Mati Olivera e Leonardo Spinazzola, dando grande spinta ed imprevedibilità nel ruolo e dando a Conte un ricambio importante per la prossima stagione in cui il Napoli sarà impegnato su 3 fronti.