L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio al mercato del Napoli, concentrandosi su un possibile ritorno di Eljif Elmas. Il quotidiano solleva una questione chiave: il Lipsia ha investito 25 milioni, sarebbe davvero disposto a liberarsi gratuitamente di un giocatore costato così tanto?”. Elmas, macedone e protagonista dello storico scudetto del 2023 con il Napoli, è tornato nei pensieri del club azzurro. Quest’idea sarebbe nata a Castel di Sangro ed ha preso forma nel weekend, vedendo Elmas come una soluzione tattica ideale grazie alla sua versatilità. Il calciatore sa ricoprire sia il ruolo di punta che quello di centrocampista, rendendolo un prezioso jolly per completare l’organico. Durante la stagione 2023, Elmas è stato uno degli uomini chiave sotto la guida di Spalletti. Con il Napoli ha collezionato 19 gol in 189 presenze prima di chiedere la cessione nel 2024 per trovare maggiore continuità. Ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro, il giocatore non è però mai riuscito a inserirsi stabilmente in Germania. A gennaio è tornato in prestito al Torino, dove ha segnato 4 gol. Tuttavia, la società granata non ha ancora esercitato l’opzione di riscatto e, in questa fase, il Napoli valuta l’opportunità di riportarlo in squadra per completare l’attacco e rinforzare il gruppo.