L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione del mercato del Napoli, suggerendo che la squadra potrebbe assumere un’impronta sempre più spagnola, almeno secondo gli obiettivi prefissati. L’approdo di Miguel Gutierrez dal Girona sembra ormai imminente, mentre gli azzurri continuano il confronto serrato con il Siviglia per il trasferimento di Juanlu Sanchez. Per la corsia di destra, partendo dal basso, Juanlu rappresenta una delle opzioni principali, nonché un candidato ideale per alternarsi con Di Lorenzo. La trattativa con il Siviglia si è rivelata complicata, ma le distanze si sono ridotte significativamente, lasciando spazio per un possibile accordo nei prossimi giorni. Qualora il trasferimento si concretizzasse, ciò potrebbe avviare anche la cessione di Zanoli, già atteso al Bologna. Sartori sarebbe pronto a investire 5 milioni più uno per portare a Casteldebole un esterno con del potenziale, apprezzato anche nei sistemi di gioco di Italiano. L’interesse dell’Udinese pare, al momento, non costituire un ostacolo significativo per l’operazione.