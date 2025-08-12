L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle strategie di mercato del Napoli, sottolineando la necessità del club di rinforzare il reparto offensivo. Dopo la cessione ufficiale di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid, la società azzurra è ora al lavoro per individuare un nuovo esterno d’attacco da inserire in rosa. Secondo quanto riportato i nomi al centro dell’attenzione del Napoli sono due: Federico Chiesa, una scelta dal valore tecnico indiscutibile ma caratterizzata da costi elevati, e la possibilità di acquisire Elmas in prestito, ipotesi che suscita curiosità e interesse all’interno della dirigenza.