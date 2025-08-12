L’edizione odierna del Corriere dello Sport approfondisce il mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, ci sono conferme su Eljif Elmas. Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso ed è visto come un possibile esterno con caratteristiche simili a quelle di Ndoye. Spunta inoltre una possibile formula per il trasferimento. Elmas potrebbe realmente fare ritorno al Napoli. Per Conte, potrebbe ricoprire il ruolo che Ndoye non è riuscito a occupare, fungendo da jolly in mediana, sulla trequarti o come esterno offensivo, proprio come nella straordinaria stagione 2022-2023. Le sue qualità parlano chiaro: forza fisica, capacità di segnare, fornire assist, esplosività e intensità nella fase difensiva. Il Napoli starebbe cercando di riportarlo in prestito dal Lipsia, club al quale lo aveva ceduto nel dicembre 2023. Nonostante sia stato corteggiato a lungo anche dal Torino, dove ha giocato nei mesi tra gennaio e giugno, il direttore sportivo Manna aveva già inserito il suo nome nei radar durante la scorsa sessione invernale di mercato. Il limite riguardante il tesseramento di calciatori extracomunitari aveva però bloccato l’operazione. Ora questa restrizione è superata e Elmas sembra molto motivato a tornare.